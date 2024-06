12èmes rencontres hospitalières : La démarche qualité,l'unique voie pour la sécurité des soins

Le Sénégal va abriter les 12 èmes rencontres hospitalières du Réseau des hôpitaux d’Afrique de l’Océan Indien et des Caraïbes (RESHAOC) du mercredi 26 juin 2024 jusqu’au 28 juin 2024. Le thème de ces trois jours d’échanges est accès sur la certification des établissements de soins : état des lieux de la mise en place de la démarche qualité dans les hôpitaux du RESHAOC.



Pour la journée d’aujourd’hui, le RESHAOC a choisi comme conférencier inaugural, le docteur Christophe qui a une longue tradition des évaluations avec la haute autorité de santé. Selon le président du comité scientifique des 12èmes journées de rencontres hospitalières du RESHAOC, Mamadou Sarr, il a fait une conférence de haute facture, de dimension internationale qui a permis aux acteurs d’avoir un aperçu sur l’historique de la genèse de la démarche qualité et de la certification et a clarifié les concepts et les fondamentaux de la certification qui a gratifié au public des expériences et des bonnes pratiques au niveau international.



Cependant, il y a beaucoup d’enjeux pour les établissements de santé dont la crédibilité, c’est la sécurité des soins et la qualité. Le but final est de définir une feuille de route pour le Sénégal afin que tous les établissements de santé s’engagent dans une démarche dite obligatoire, harmonisée avec des informations validées, élaborées, partagées et acceptées par l’ensemble des acteurs. Le professeur précise que la qualité implique fortement la sécurité en plus de toutes les autres dimensions notamment l'accueil, l'orientation, la gestion des équipements, la maintenance, les infrastructures. L’idée est de placer l’usager au centre du dispositif de cette situation. Cela permettra aux établissements de renforcer leur crédibilité, donner confiance à eux-mêmes, aux partenaires et à la tutelle.



Pour le médecin, neurologue Dieudonné Gnonlonfoun, il s’agit d’un thème assez important pour ceux qui s’activent dans les établissements de santé. Ce sujet d’actualité vise à mettre un point d’ordre sur la sécurité et la qualité des soins. Même si cette thématique fait son chemin, il n’en conviendra pas pour lui de dire, qu’il est utile pour le RESHAOC de se réunir et d’outiller les divers acteurs professionnels de santé sur la démarche qualité et son intérêt pour les hôpitaux. Sa vocation est la prise en charge de la population dans un contexte de sécurité des soins pour avoir la confiance des populations. Aussi, un état des lieux a été diligenté pour la démarche qualité dans l’espace RESHAOC qui sera projeté dans les diverses sessions.