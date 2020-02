10ème journée Ligue 1 / Résultats et classement : Génération Foot bon dernier, le TFC en baisse de régime, fin de série pour l’USO…

Dix buts ont été marqués ce week-end à l’occasion de la 10ème journée du championnat Sénégalais. Une journée marquée par la descente aux enfers du champion en titre, Génération Foot qui vient de toucher le fond du classement suite à sa défaite 2-1 contre Dakar Sacré-Cœur. Un cinquième revers pour les « Grenats » de Deni Biram Ndao qui n’a connu que deux victoires après dix journées.



Justement, c’est face à de vaillants « Gones » qu’ils ont chuté. Malgré, les turpitudes que traverse DSC, ils profitent du match nul concédé par le leader Teungueth FC contre les « Galactiques de Niary Tally. Un point qui garde NGB (9 ème), provisoirement à l’abri de la zone de relégation. TFC voit son écart sur ses poursuivants fondre à six points sur DSC et la Douane.



D’ailleurs, le « Hold-up » de la Douane au stade Aline Sitoe Diatta, face au Casa Sports (1-0) reste l’un des faits marquants du week-end . Les « Verts » restent sur trois matches nuls d’affilée et une défaite. Les « Gabelous », toujours troisième, mettent fin à une série de deux nuls.



L’AS Pikine enchaîne les matches nuls cette saison. Les Pikinois comptabilisent déjà cinq rencontres soldées par un score de parité. Un véritable record pour les banlieusards qui avancent à reculons.



Les « Diambars » et Mbour Petite-Cote se sont neutralisés (2-2.) Les « Académiciens » peuvent tout de même se féliciter de la belle performance de leur buteur maison, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng « Bamba Goal » qui a signé un joli doublé qui conforte son statut de meilleur buteur de la L1 (12 buts.) Fin de série pour l’US Gorée, qui ralentit face au CNEPS (1-1.) Les insulaires restaient sur trois succès consécutifs.



Ligue 1 : Les résultats de la 10ème journée…



Jaraaf-Ndiambour 0 – 1





Génération Foot/Dakar Sacré-Cœur 1 – 2





Cneps Excellence/Us Gorée 1 – 1





Casa Sport/As Douane 0 – 1





AS Pikine/Stade de Mbour 0 – 0





Mbour Petite Côte/Diambars 2 – 2





Niary Tally/Teungueth FC 0 – 0