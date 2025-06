10ème édition JTV – Fibre Orange : 360.000 Ménages connectés pour un Sénégal plus numérique

La JTV (Journée Tous Vendeurs) fait son grand retour pour sa dixième édition ce samedi 31 mai 2025, représentant un moment clé dans l'effort de rendre l'accès à internet haut débit plus accessible au Sénégal.



Cette publication dédiée à la Fibre optique d'Orange met en évidence les huit années de savoir-faire accumulées dans la mise en marché et l'installation d'un réseau qui transforme radicalement le quotidien des foyers et des entreprises. En conjuguant les compétences des équipes commerciales et techniques, Orange se présente comme le catalyseur de la transition numérique, proposant des solutions répondant aux exigences grandissantes de ses clients.







Orange n'est pas simplement un fournisseur d'accès, c'est un intervenant déterminé à améliorer le bien-être des Sénégalais. La Fibre Orange, qui couvre 90 % des zones stratégiques du pays, se distingue comme le réseau le plus vaste et le plus fiable, apte à supporter les usages numériques de grande envergure actuels. Avec des propositions attractives telles que la Fibre Xeweul à 14.900 F/mois, qui a introduit plus de 360.000 foyers dans l'ère numérique, Orange assure une connexion stable et une expérience en ligne ininterrompue, largement supérieure aux performances des réseaux mobiles conventionnels.