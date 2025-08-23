1/2 finale AfroBasket 2025 : Le Mali prend sa revanche et domine le Sénégal (88-80)

Dans un match intensément disputé ce samedi 23 août 2025 à la Kilamba Arena de Luanda, le Mali a sorti le Sénégal en demi-finale de l'AfroBasket masculin, remportant la victoire avec un score sans appel de 88-80. Cette performance vient effacer l'amère défaite des Maliens en phase de poules (80-70) face aux mêmes Sénégalais le 16 août dernier .

Dès le premier quart-temps, le Mali a imposé un rythme effréné, prenant rapidement les rênes du match. Contrairement à leur précédente confrontation où le Sénégal avait renversé la situation en fin de rencontre, les Lions de la Téranga n'ont cette fois jamais réussi à combler leur retard . Les Maliens, menés par une défense agressive et une attaque précise, ont construit leur avance quart-temps par quart-temps, ne laissant aucune opportunité de comeback à leurs adversaires. Mahamane Coulibaly meilleur scoreur du match (23pts) et Siriman Kanoute (19 pts) ont été les artisans majeurs de ce succès.

Le Sénégal avait pourtant dominé ces dernières années les face-à-face, remportant les six dernières confrontations avant cette demi-finale . Cependant, le Mali a inversé la tendance en jouant sur leur agressivité en défense et leur rapidité en transition. En phase de poules, le Sénégal s’était appuyé sur Brancou Badio et Jean Jacques Boissy ainsi que sur Moustapha Diop pour l’emporter . Mais cette fois, ces joueurs ont été contenus par une défense malienne revancharde.

Avec cette victoire, le Mali se qualifie pour la finale de l'AfroBasket 2025 et affrontera le vainqueur du duel entre l'Angola et le Cameroun. Pour le Sénégal, déchu et surpris par la détermination malienne, il restera le match pour la troisième place à disputer le 24 août .