07 départs de pirogues sénégalais avec 878 migrants arrivés aux Canaries en un mois : Qu'en est-il de l'opération "Yollé" du Pr Bassirou Diomaye Faye ?

Les pirogues de migrants clandestins continuent de quitter le Sénégal pour les Îles Canaries, cela, malgré le discours tenu par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, le 11 septembre à Mbour. Sept pirogues de migrants sénégalais pour un total de 878 personnes ont été enregistrées par les secours espagnols des îles Canaries.





En effet, le dimanche 8 septembre, une pirogue surchargée avec une centaine de personnes à bord, avait fait naufrage avec près de 35 personnes déclarées mortes. Une situation catastrophique qui avait motivé le déplacement du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye sur la Petite Côte, le 11 septembre 2024. " La traque sans répit contre ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de la mort, va s'intensifier dès à présent", avait martelé le Président de la République, qui avait annoncé l'intensification de la lutte contre les passeurs.





Un mois après le fameux discours avec les mesures annoncées de "traque contre les passeurs", dénommée "opération Yollé" par certains, les pirogues continuent de débarquer sur les plages des Îles Canaries. A ce jour, mardi 15 octobre 2024, sept (7) départs du Sénégal ont été enregistrés, soit plus de 878 personnes qui sont arrivés sur l'archipel des Îles Canaries. Ces données ont été fournies par les autorités canaries chargées des secours. Le décompte pourrait être plus nombreux, si l'on y ajoute, les pirogues qui se sont perdues en mer ou portées disparues, et /ou même celles qui ont rebroussé chemin.