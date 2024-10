[ 🛑 DIRECT ] Conditions des travailleurs, climat social, réformes dans les entreprises : le ministre Yankhoba Diémé se livre à DakarActu…

Sans langue de bois, le ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions s’est ouvert à Dakaractu dans un entretien ce vendredi. Yankhoba Diémé, du Forum de Djibidione pour la paix et le développement durable en Casamance, passant par l’actualité nationale jusqu’à son département ministériel, le ministre du travail s’est longuement exprimé. Sur les questions électorales, avec notamment la constitution des listes et la préparation du parti au pouvoir, le coordinateur départemental de Bignona pour le compte de Pastef se dit déjà prêt à faire le « remake » de mars 2024.



Yankhoba Diémé, pour rappel, avant de prendre fonction en avril dernier dans le gouvernement de Sonko, avait déjà montré son expertise politique avec le parcours d’un jeune Cadre du Fogny et du département de Bignona. Mais ses amours avec la politique débuteront un peu tardivement. Ce n'est qu'en 2018 qu'il embrassa la politique. Yancoba Diémé ne prendra pas beaucoup de temps pour apprendre. Il survole les étapes et se hisse rapidement au sommet. Devenu coordonnateur communal de PASTEF – Les Patriotes de la section de Djibidione en 2018, il sera élu la même année coordonnateur départemental.



Dans cet entretien, il revient sur son engagement, son dévouement et ses compétences qui l’ont conduit aujourd’hui, avec ses camarades de Pastef, à la tête du pays.