​Transfert : Formose Mendy rejoint Bamba Dieng à Lorient !

« Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée de Formose Mendy (22 ans, 4 sélections), pour les cinq prochaines saisons soit jusqu’en 2028 » a informé Lorient dans un communiqué rendu public ce jeudi.



Formé à l’Académie Darou Salam de Dakar, Formose a explosé avec Aminens en Ligue 2 (68 matches.) Suffisant pour taper dans l’œil des Merlus qui, après avoir signé l’attaquant sénégalais Bamba Dieng, s’offre un autre Lion dans leur effectif.



Après deux belles saison dans le club amienois la défenseur a tenu à les remercier dans un message d’adieu posté sur son compte Twitter.

« Chers supporters, dirigeants, entraîneurs, bénévoles et sympathisants de l’Amiens SC, je suis venu dans ce club où j’ai été accueilli avec amour et passion ; et je pars après deux fantastiques années passées auprès de vous…»



Ceci dit, il s’est réjoui de poursuivre sa progression avec Lorient, en Ligue 1… « Merci aux supporters de Lorient pour les nombreux messages reçus. Je suis très heureux de rejoindre l’équipe pour continuer à progresser et à écrire les belles pages de l’histoire du club. À très bientôt sur les pelouses ! »