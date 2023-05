​TAMBACOUNDA - Petites et moyennes entreprises, entrepreneurs, jeunes et Bajenu- Gox adhérent au C50% PN ..

Transformateurs et transformatrices de céréales et de divers autres produits, entrepreneurs , jeunes et Bajenu Gox ont réservé un accueil chaleureux jeudi à la délégation de Serigne Modou Bousso Dieng venue leur entretenir du combat initié par le PDG de Ecotra Abdoulaye Sylla dans le cadre du club 50% de Préférence Nationale. Un moment mis à profit par les participants à la rencontre pour partager avec leurs hôtes l’idée que l’initiative privée Sénégalaise doit être encouragée et soutenue. Ce soutien devra démarrer par les petites et moyennes entreprises et aboutir à la décision de l’État de réserver la part belle de la commande publique aux entreprises locales. Serigne Modou Bousso Dieng précisera que son périple a pour objectif de repérer les petits entrepreneurs aux fins de leur apporter l’encadrement qu’il faut pour leur assurer une émancipation économique.