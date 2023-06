​Série de manifestations : Mame Mbaye Guèye invite les jeunes à prêcher la paix pour l'intérêt du pays et salue le leadership du Président Macky Sall

Face aux vagues de manifestations dans la capitale sénégalaise et dans plusieurs régions, la responsable politique de l'APR, Mame Mbaye Guèye, est montée au créneau pour dénoncer ces actes qu'elle qualifie de "vandalisme et de banditisme". "Ce qui se passe au Sénégal est regrettable. Rappelez-vous que c'est Ousmane Sonko qui était parti à "Sweet Beauté." Depuis lors, il n'a cessé de défier la justice. Voilà que le verdict est tombé et s'en est suivi des scènes de violences inouïes, à la limite du banditisme notoire. C'est vraiment déplorable", a regretté la chargée de mission à la primature, Mame Mbaye Guèye. Qui invite la jeunesse à se ressaisir : "Ousmane Sonko et sa bande ne gèrent que leurs propres intérêts malheureusement", soutient-elle. "Sonko est l'auteur de tout ce qui lui arrive. L'État n'y est pour rien. Ces scènes de guérilla et de pillages impliquent sa responsabilité et celle de personne d'autre. Que la jeunesse redescende sur terre. L'insurrection n'a pas de place au Sénégal" . Mame Mbaye Guèye a tenu à saluer la posture républicaine du Président Macky Sall. "L'État de droit est une réalité, la République est debout grâce au leadership du Chef de l'État. Le droit a été dit et Ousmane Sonko doit se plier au verdict et demander pardon", estime-t-elle. Non sans manifester tout son mécontentement par rapport aux saccages notés dans certaines villes et édifices publics. "Le Ter, le BRT, les bus, et les universités sont des biens publics du Sénégal. À quoi bon détruire son propre bien? Ces biens appartiennent aux Sénégalais et non au Président Macky Sall. Aujourd'hui, le Sénégal est dans une ceinture de feu où le Jihadisme et le terrorisme font école. Faisons attention à toute cette géopolitique de feu", a-t-elle précisé.

D'après Mame Mbaye Guèye, "personne ne reconnaît plus les valeurs sénégalaises". Elle a aussi invité les jeunes à prêcher la paix car, dira-t-elle, le Sénégal ne peut atteindre l'émergence sans la paix.