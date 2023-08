​Renforcement de la flotte navale de la marine nationale : Le président annonce l’arrivée de deux autres flottes avant mars 2024

Le président de la République après la vedette Ferlo en 2013, 2015 et 2018 pour le patrouilleur Kédougou et le Fouladou, a réceptionné le navire de guerre « Le Walo » ce jeudi 03 août 2023. Il souligne que cette nouvelle acquisition est une nouvelle étape dans la montée en puissance de la marine nationale. « Le Walo est le premier d’une série de trois patrouilleurs de haute mer 58S que nous avons commandé » a fait savoir Macky Sall.



Dans le souci renforcer les capacités de ripostes et de dissuasion de la flotte de la Marine nationale en la dotant de matériel de dernière génération, le Chef de l’Etat a engagé un vaste programme d’acquisition et la construction de bâtiments et de nouvelles constructions portuaires qui constituent une priorité. « Il est essentiel pour un pays côtier comme le nôtre dont l’économie dépend fortement de la mer que la Marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles surtout dans la perspectives de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières mais également pour la lutte contre la criminalité en mer » précise le Chef de l’Etat.