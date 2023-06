​El Hadji Malick Gueye, président du PL / Sénégal jeum ca kanam : « Daniou wara fott gnieup niou dialoguer wayé fott gni, bayi gni, dialogue dina amate »

A l’image des leaders de partis politique et de mouvements qui ont accepté de répondre à l’appel du dialogue du président de la République, El Hadji Malick Gueye a aussi accepté de participer au dialogue. Sauf que le président du parti PL s’est offusqué du fait que Ousmane Sonko ait été royalement ignoré.







« Nous acceptons les choix de tout le monde. Mais il faut reconnaître avec regret que tous ceux qui ont pris la parole ont ignoré Ousmane Sonko dans leur déclaration. C’est ce que je déplore car il est un opposant, un leader politique. Même s’il n’est pas venu mais par respect à ce qu’il représente, on doit au moins s’épancher sur ces conditions. Daniou wara fott gnieup, niou dialoguer wayé fott gni bayi gni, dialogue dina amate » fait savoir ce leader politique qui ajoute que le dialogue est faussé depuis qu’il a deux poids deux mesures « c’est anormal et illégal de régler les questions de Khalifa Sall et de Karim Wade en enfonçant Ousmane Sonko dans le trou. Ce dialogue est voué à l’échec » conclut-il.