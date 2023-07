​Crise politique : Le MODAP de Pastef favorable à un dialogue

Le mouvement des domou daraa des patriotes (MODAP) s’est épanché sur l’actualité politico-sociale. Face à la presse, le porte-parole du jour a déclaré « nous vivons une crise politique. Les membres et sympathisants de Pastef sont brutalisés, persécutés et pire, envoyés en prison. Ayons la bonne posture pour faire face à ces persécutions car ce pouvoir est finissant »



Toutefois il a salué le début de décrispation de cette tension « nous saluons le discours grandissant du président de la République qui ouvre enfin des portes de dialogue et aussi celui du président Ousmane Sonko qui a ouvert une fenêtre de sortie de crise » s’est-il félicité.







Cependant, pour se faire, « les véritables clés de cette sortie de crise sont : la libération des détenus, l’arrêt des poursuites contre les responsables de Pastef. Il faut mettre la balle à terre car la concession est une exigence de tout le monde pour la stabilité du pays » conclut-il.