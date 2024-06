​Amélioration de la sécurité de l’eau dans le Nord du Sénégal : Coca-Cola finance la création de puits

Coca-Cola et son partenaire embouteilleur, Industrie des Boissons du Sénégal (IBS), en collaboration avec Niintche, ont inauguré cinq puits pour faciliter l'accès à l'eau potable à plus de 5 000 personnes dans les communautés rurales de la région de Podor, au nord du Sénégal.







Ces puits, répartis dans cinq villages, dont Dodel, Guia, Diourndou, Mboyo, et Fondé Ass, font partie de la première phase du projet d’accès à l’eau potable de Coca-Cola au Sénégal. Dans le cadre de cette initiative, Coca-Cola a investi dans la construction de onze puits visant à améliorer la vie de plus de 9 200 résidents. Cette initiative est en accord avec la Stratégie de développement durable de The Coca-Cola Company et vise à accélérer les actions nécessaires pour renforcer la sécurité de l'eau là où l'entreprise opère. « L'eau est une priorité pour Coca-Cola car elle est essentielle à la vie, à nos boissons et aux communautés que nous servons. Le monde connaît une insécurité croissante de l'eau et des demandes d'eau potable dépassant l'offre, surtout dans les communautés rurales », a déclaré Anthony Kouakou, Directeur des relations gouvernementales et du développement durable pour la franchise Afrique de l'Ouest, des Îles et de l'Afrique centrale chez Coca-Cola Afrique. « Avec IBS et notre partenaire technique Niintche, nous sommes ravis d'inaugurer ces puits qui fourniront aux communautés un accès facile à l'eau potable et amélioreront leur assainissement et leur hygiène », a-t-il ajouté. Bassirou Sow, Responsable Qualité et Environnement, membre de l’équipe RSE de IBS, a déclaré : « Chez IBS, nous nous concentrons sur la bonne gestion de l'eau. Nous nous engageons à restituer à la nature et aux communautés l'eau utilisée dans nos boissons finies. L'inauguration d'aujourd'hui réaffirme notre engagement, et nous sommes fiers de soutenir ces communautés avec des puits proches de leurs domiciles. ».







Soulignant l'importance du projet, Monsieur Mamadou Diakhate, Administrateur Général de Niintche, a mentionné : « Ce projet est un soulagement crucial pour ces communautés, en particulier pour les femmes et les enfants qui devaient auparavant parcourir de grandes distances pour obtenir de l'eau potable. Un accès facile à l'eau potable améliorera leur qualité de vie. Nous remercions Coca-Cola de financer ce projet significatif pour cette région du pays », a-t-il ajouté.











The Coca Cola Company (NYSE: KO) est une entreprise de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. L'objectif de notre entreprise est de rafraîchir le monde et de faire la différence. Notre portefeuille de marques comprend Coca Cola, Sprite, Fanta et d'autres boissons gazeuses. Nos marques d'hydratation, de sport, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Nos marques de nutrition, de jus, de produits laitiers et de boissons à base de plantes comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, Fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portefeuille, qu'il s'agisse de réduire le sucre dans nos boissons ou de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants. Nous cherchons à avoir un impact positif sur la vie des gens, des communautés et de la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone dans toute notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires d'embouteillage, nous employons plus de 700 000 personnes, contribuant ainsi à créer des opportunités économiques pour les communautés locales du monde entier.