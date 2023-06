​"Le Chef de l'Etat avait pris l'engagement de saisir le Cored s'il avait des reproches aux médias." (Mamadou THIOR Président CORED)

Faisant allusion aux arrestations de journalistes ces derniers temps, le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) lors d’une conférence de presse ce 31 mai 2023 pour rendre publics des avis issus du tribunal des pairs, estime « qu’on ne peut pas se réjouir de cette judiciarisation à outrance, on l’a dit de vive voix à qui veut l’entendre, ce n’est pas la bonne approche, le mécanisme Cored fonctionne très bien. Le président du Cored ajoute « qu’on ne peut pas se réclamer d’une grande démocratie et penser que mettre les journalistes en prison ça règle le problème, alors qu’on a des mécanismes qui permettent de gérer ces affaires-là de façon beaucoup plus efficace ».



Ainsi, il tient à rappeler au président de la République son engagement pris lorsqu’on installait le Cored en 2014 en tant que tribunal des pairs. "Le Chef de l'Etat avait pris l'engagement de saisir le Cored s'il avait des reproches aux professionnels des médias »…