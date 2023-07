Zone centre/ L'IPRES renforce la proximité avec ses allocataires: Vers l'ouverture d'un bureau régional à Kaffrine..., nouvelle convention avec les hôpitaux, extension probable de la pension minimale...

Lors d'une rencontre tenue à l'agence de la capitale du centre( Kaolack), les retraités venus de Gossas, Gandiaye, Guinguineo, Kaffrine, Nioro etc, ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude à l'endroit de l'Institution de prévoyance sociale.



Elle a été une occasion de prendre d'importantes mesures " séance tenante" devant des "retraités satisfaits de la démarche de proximité du PCA Racine Sy".

Selon un communiqué lu à Dakaractu Kaolack, " Il s'agit notamment de l'ouverture dans les meilleurs délais d'un bureau régional IPRES à Kaffrine. S'agissant d'autres doléances qui concernent les 140 000 Retraités du régime IPRES que compte le Sénégal, il a été retenu l'idée de travailler à rapprocher la date de paiement des pensions au 05 de chaque mois ; la réflexion se poursuivra pour apprécier sa faisabilité dans les mois à venir. De même, pour l'amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale, le Directeur Général Amadou Lamine DIENG a récemment rencontré le ministre de la santé et une nouvelle convention entre l'IPRES et les hôpitaux va entrer en vigueur au mois d'août prochain. Resultat, les Retraités de l'Institution n'auront aucune entrave pour accéder aux soins dans les établissements publics de santé ( EPS)".



" Faudrait-il le rappeler, l'IPRES est la seule institution de prévoyance africaine à accorder gratuitement des soins et des médicaments à ses Allocataires.

En outre, des promesses fermes ont été tenues relativement à la réactivation du fonds social surtout pour les allocataires les plus démunis. L'alignement de la pension minimale au nouveau Smig de plus de 50 000 fr cfa sera aussi effectif", a-t-on ajouté.



En plus, les retraités de la région de Kaolack n'ont pas manqué de rappeler que l'Institution a réalisé des progrès importants sous la présidence de Mamadou Racine SY. " Outre la pension minimale destinée aux Retraités directs, des réformes comme la défiscalisation des pensions et la hausse de plus de 50% des pensions de 2012 à nos jours ont été mises en œuvre. Sans oublier les avantages "inestimables" générés par le projet de modernisation et d'harmonisation des systèmes d'information que l'Institution partage avec la Caisse de sécurité sociale. Une révolution numérique qui a permis un gain de temps et de ressources financières aux deux Institutions sœurs. Autrement dit, avec ce projet appelé Ndamli, il est constaté une diligence dans la délivrance du service de la sécurité sociale".



En marge de cette rencontre, un hommage appuyé a été rendu à Elhadji Rawane Diagne ci-devant Président de l'ARS de Kaolack récemment arraché à l'affection des siens et de l'IPRES et dont le travail colossal a été magnifié par le PCA et sa délégation. Il faut rappeler que la délégation était composée notamment du Directeur Général Amadou Lamine DIENG, des Présidents d'associations nationales et de membres du CA, du PCA de l'IPRES Mamadou Racine SY...