Ziguinchor : Défections dans le camp de Abdoulaye Baldé

Coup dur pour l’UCS de Abdoulaye Baldé ! En effet, ce lundi 5 mars 2018, la Secrétaire élue du Conseil départemental de Ziguinchor Néné Konté, accompagnée de Malamine Diatta, Directeur de la Planification des projets et programmes de la Mairie de Ziguinchor et du jeune responsable politique de Lyndiane, l’artiste Sékou Gassama « Bassé », ont choisi de rejoindre l’APR et de soutenir désormais la politique du Président Macky Sall.



Dans une déclaration faite devant la presse, ils ont affirmé adhérer désormais à l’APR « derrière le président Benoit Sambou pour appuyer les actions du Président de la République Macky Sall pour le parachèvement de sa vision du développement pour le Sénégal en général et pour la paix en particulier. » Ils ont magnifié « les efforts sans cesse grandissants du Président Macky Sall en direction des populations de Ziguinchor dans tous les secteurs », saluant ainsi la mise en œuvre des programmes sociaux, la réhabilitation du réseau routier de Ziguinchor, la mise en circulation des bus TATA, l’amélioration de la fourniture d’électricité, la réception à venir de la RN 6 et le lancement prochain des travaux du promo-ville qui va désenclaver l’essentiel des quartiers périphériques de la ville de Ziguinchor.

Ce ralliement vient s’ajouter à la défection du Président des Jeunes de Rewmi de Ziguinchor, Monsieur Emmanuel Ndecky, qui, au cours d’une conférence de presse tenue le samedi 3 mars 2018, a décidé de soutenir le Président Macky Sall en travaillant derrière Benoit Sall.