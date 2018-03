ZIGUINCHOR : La coordination départementale du Grand Parti de Malick Gakou rejoint l’APR

La coordination départementale de Ziguinchor du Grand Parti de Malick Gakou rejoint l’Alliance Pour la République (APR) de Macky Sall.





Sous la direction de Mohamed Assane Sané, par ailleurs secrétaire général adjoint du département de Ziguinchor du SELS, cette coordination a choisi de déposer son balluchon à l’APR pour des raisons que son dirigeant a avancées dans son discours au quartier Tilène de Ziguinchor.



Mohamed Assane Sané a, en effet, fait cas « de l’inaccessibilité du président du Grand Parti, du manque d’engagement du Grand Parti, du non-respect des leçons et des recommandations de la campagne dernière et des législatives passées, d’une ignorance totale à l’encontre des responsables et des militants à la base, d’une discrimination dans la mise en œuvre des activités en l’occurrence pour Dakar et ses alentours seulement. »



Le désormais ex-coordinateur du Grand Parti a aussi signalé qu’ils ont « déjà joué (leur) rôle pleinement et rempli (leur) part de marché sans rien attendre en retour ».



Ils ont alors décidé « de démissionner du Grand Parti tout en continuant notre combat politique aux côtés du président Benoît Sambou pour la réélection du Président Macky Sall en 2019 ».



Prenant la parole, Benoît Sambou s’est « félicité de cette grande décision qui dénote la prise de conscience que les hommes politiques commencent à faire en Casamance, car nous devons oublier nos intérêts personnels et partisans au profit de ceux des populations. »



A noter que, les coordinateurs du Grand Parti de Niaguis, Enampore, Adéane, Nyassia étaient présents à ce départ pour les rangs de l’APR.



Pour rappel, Mohamed Assane Sané est celui qui a conduit la liste locale de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal lors des dernières législatives.