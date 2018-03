ZIGUINCHOR - Benoît Sambou sur les récentes sorties du président de Rewmi contre Macky Sall : « Idrissa Seck fait dans les "Fake News" ! »

Benoît Sambou, membre fondateur de l’Alliance Pour la République (APR), n’en peut plus des attaques d’Idrissa Seck président du parti Rewmi contre le Chef de l’Etat Macky Sall, par ailleurs président de leur formation politique.





Accueillant dans les rangs de l’APR, les militants de la coordination départementale de Ziguinchor du Grand Parti de Malick Gakou, dirigée par Mohamed Alassane Sané, Benoît Sambou a qualifié Idrissa Seck d’ « opposant qui fait dans les ‘’Fake News’’ » avant de commenter la dernière sortie de Youssou Ndour sur une chaine de télévision sénégalaise.



En effet, selon Benoît Sambou, « nous sommes dans une année préélectorale, il faut que chacun joue sa partition, l’opposition est dans son rôle ; Idrissa Seck est dans ce qu’on sait de lui, ce qu’il a toujours fait, les déclarations intempestives, les ‘’Fake News’’ qui n’ont aucun foncement, mais qui jettent le trouble dans l’esprit des populations, il est dans son rôle. »



Pour Benoît Sambou, « il faut simplement que nous puissions rester droit sur nos objectifs qui consistent à terminer le projet du président de la République, accompagner sa vision et surtout être aux côtés des populations. »



Sur la dernière sortie de Youssou Ndour dans l’émission « face 2 face » de dimanche dernier sur la TFM, Benoît Sambou a déclaré : « pour ceux qui ont suivi l’émission, ils ont bien vu que les titres et les annonces sont différents de ce qu’il a dit; c’est cela aussi notre pays où des gens aiment faire des déclarations intempestives, ou annoncer de gros titres, mais Youssou Ndour n’est pas en contradiction avec le Président de la République ».

Il a d’autre part annoncé la prochaine venue du Chef de l’Etat Macky Sall dans la région de Ziguinchor pour lancer le démarrage des travaux des routes telles que la Boucle des Kaloumanes et la réception de la RN6.