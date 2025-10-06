Yassine Fall sans ambages: « Les crimes de sang, les atteintes graves à l’intégrité physique ne sauraient bénéficier d’aucune indulgence »

Au terme de sa visite à la prison de Rebeuss ce matin, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall a fait le point sur la situation carcérale et les nouvelles politiques des autorités. Yassine Fall a ainsi livré un message dans un contexte de reddition des comptes mais également d’appel à une justice qui doit être rendue aux victimes des manifestations récentes : « Les crimes de sang, les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la vie ainsi que les actes de prévarications sur les deniers publics ne sauraient bénéficier d’aucune indulgence », a t-elle déclaré.
Pour terminer, Yassine Fall se veut clair: « Si la justice doit être humaine et réparatrice, elle doit aussi être ferme et sans complaisance face à la transgression des valeurs fondamentales de notre société… », a-t-elle conclu.
