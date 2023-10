WRAP: Un mois de migration du Darien à la frontière américano-mexicaine

Retour sur les traversées de migrants voyageant de la trouée de Darien vers la frontière mexico-américaine en septembre 2023. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra au Mexique au cours de la première semaine d'octobre 2023 pour y tenir des discussions sur la sécurité et rencontrer le président Andres Manuel Lopez Obrador.



Ces réunions font suite à l'augmentation du nombre de personnes - principalement originaires d'Amérique centrale et du Venezuela - qui cherchent à traverser le Mexique pour se rendre aux États-Unis, un casse-tête politique pour le président Joe Biden. RETOUR SUR la traversée des migrants depuis la trouée de Darien en direction de la frontière entre le Mexique et les États-Unis