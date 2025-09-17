Vol avec effraction et cyber-escroquerie : un voleur dilapide 7 millions de francs CFA via un téléphone volé et les mise sur XBET… après avoir perdu 239 millions au jeu

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a mis la main sur un individu particulièrement ingénieux… et accro aux jeux en ligne. Interpellé le 13 septembre 2025, il est accusé de vol commis de nuit avec effraction et de détournement de fonds via mobile money.



Tout a commencé le 3 septembre 2025, lorsqu’un commerçant de Cambérène 1 a découvert que son magasin avait été cambriolé. Le malfaiteur avait emporté un téléphone Samsung, utilisé par la victime pour ses transactions financières.



Quelques jours plus tard, le propriétaire s’est à nouveau présenté au commissariat, cette fois-ci pour signaler un fait encore plus grave : grâce au téléphone dérobé, l’auteur avait accédé à son compte WAVE interconnecté à sa banque. Résultat : des retraits frauduleux pour un montant total de 7 000 000 FCFA.



Les enquêteurs ont alors enclenché une série d’investigations minutieuses. Une réquisition adressée à la structure de mobile money a permis d’identifier les points de retrait. Les caméras de surveillance ont livré des vidéos compromettantes, confirmant l’identité du suspect. Le travail de traque a pris fin lorsqu’un dépôt effectué dans un point de transfert à Ouest Foire a révélé son numéro personnel.



Interpellé, le mis en cause est rapidement passé aux aveux. Il a reconnu avoir cisaillé la porte du magasin pour y pénétrer. Quant aux millions détournés, il a confié les avoir intégralement misés sur XBET, expliquant être devenu dépendant depuis un énorme gain de 239 millions FCFA en 2023, qu’il avait ensuite totalement perdu en continuant de jouer.



Pour masquer ses retraits frauduleux, il utilisait des pièces d’identité trouvées afin d’enregistrer de nouveaux numéros de téléphone et contourner les contrôles de sécurité. Les vérifications techniques menées sur son portable ont confirmé l’ensemble de ses déclarations.



Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer d’éventuelles ramifications.