Vol au marché Ocass : "Boy Djinné" risque 3 ans ferme

Modou Fall alias "Boy Djinné" et ses deux co-prévenus, Ibrahima Ly et Moustapha Sow, risquent 3 ans d'emprisonnement ferme, si le juge suit le réquisitoire du procureur de la République. Les prévenus comparaissaient devant le tribunal de grande instance de Diourbel pour une affaire de vol commis au marché Ocass de Touba.



Selon le magistrat Baye Thiam, le juge n'aura d'autre choix que d'admettre que "Boys Djinné" et sa bande sont coupables des faits qui leur sont reprochés : association de malfaiteurs, vol en réunion, violences et voies de fait, etc. Au terme de son réquisitoire, le maître des poursuites a réclamé l'application rigoureuse de la loi contre "l'As des évasions de prison". L'affaire a été mise en délibéré au mardi 20 mars prochain...