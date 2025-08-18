Vol Paris-Dakar d'Air France : une passagère agitée contraint l’avion à faire demi-tour, ce samedi

Un incident inédit s’est produit ce samedi 16 août 2025 à bord du vol AF718 d’Air France reliant Paris à Dakar. Après deux heures de vol, une passagère a semé la panique en s’en prenant violemment au chef de cabine, tout en criant : « Je veux tuer ».
Face à cette situation alarmante, l’équipage a décidé de faire demi-tour vers l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.
Maîtrisée par l’équipage et les passagers
La cliente, décrite comme très agitée, a dû être maîtrisée par des membres de l’équipage avec l’aide de passagers. Elle a ensuite été prise en charge par un médecin volontaire qui se trouvait à bord.
À l’atterrissage, elle a été confiée à la police et aux services de secours. Contactée par BFM TV, Air France a confirmé l'incident.
Le vol a finalement pu repartir vers Dakar avec un nouvel équipage à 21h27, accusant un retard considérable.
#AF718 from Paris to Dakar squawking 7700 and returning to Paris. https://t.co/pZD7Lhv3NZ
See https://t.co/mEz0yyoYAq for more info on squawking 7700. pic.twitter.com/ovaOuckwSz
— Flightradar24 (@flightradar24) August 16, 2025
