VOL CHEZ LE KHALIFE- Le Diawrigne du Dahira de Burkina dément avoir donné un adiya à 130 millions F Cfa

Y a-t-il eu vol chez le Khalife général des Mourides ? Est-ce que le vol a concerné les 130 millions donnés par le Dahira mouride du Burkina Faso ? Ce Dahira a-t-il effectivement donné cette somme au Khalife ? Si oui, quand ?







Aux questions posées supra, toutes les réponses ont été négatives. Dans la cour du Khalife, on est formel. Aucune somme d'argent n'a été subtilisée et aucun Dahira n'a donné le somme avancée. Des chambellans ont confirmé qu'il ne pouvait s'agir que d'une erreur. D'ailleurs, il se prépare une rencontre lors de laquelle un démenti officiel sera produit. Des Mbacké-Mbacké ont été désignés pour s'en charger.

En attendant, Dakaractu a eu un entretien téléphonique avec Meïssa Dioum, le Diawrigne du Dahira burkinabé de Ouagadougou, unique structure de ce pays regroupant l'ensemble des Mourides. Il se dit avoir eu la surprise de sa vie en apprenant qu'une telle information était véhiculée. '' Notre dernier adiya date du dernier Magal. Et, nous n'avions donné que 8 millions. Nous les avions remis au regretté Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. J'ai sous ma main la lettre qui nous avait été livrée à cette occasion. Tout dernièrement, nous avons envoyé une somme de 500 000 frs en guise de participation aux funérailles du vénéré. C'est d'ailleurs la seule somme d'argent, à ce jour, que nous avons donné à l'actuel Khalife Général Sérigne Mountakha Mbacké Bassirou. Par conséquent, par devoir de de vérité, je me sens obligé de vous dire qu'on a tort de nous citer. Nous n'avons jamais donné 130 millions, même si notre souhait est de faire plus que cela ''. Affaire à suivre...