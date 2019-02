Urgent / Accident mortel aux Hlm Grand Médine Extension : Une fille de 15 ans rend l’âme sur le coup

Le drame s’est passé juste aux environs de 19h 30 aux Hlm Grand Médine Extension sur l’autoroute prolongée menant vers Diamalaye, non loin de la place de prière des deux rakkas. Une fillette âgée de 15 ans a été fauchée par une voiture noire, une mini Toyota immatriculée Dk 6065 AZ. La fillette a rendu l’âme sur le coup.



Le constat macabre ainsi fait, la population a fait appel aux sapeurs-pompiers qui ont vite acheminé le corps.



Selon nos sources, les riverains comptent montrer leur courroux pour l’érection de grilles de sécurité et de passerelle tout au long de cette autoroute récemment inaugurée par le Premier ministre. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails...