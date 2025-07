Un milliard pour la liberté : Le groupe Oma paie cash pour éviter la prison à ses dirigeants

Dans une affaire qui aura fait couler beaucoup d’encre dans les milieux économiques et judiciaires, le groupe Oma a finalement préféré sortir le chéquier plutôt que de voir ses dirigeants finir derrière les barreaux. Selon les informations publiées par Libération, un chèque de 1 milliard de FCFA a été versé à la Douane dans le cadre d’une transaction conclue pour éteindre les poursuites pénales visant les responsables de l’entreprise.







L’affaire, instruite par le juge du premier cabinet financier, concernait des faits lourds : fraude fiscale, exportation sans déclaration et non-respect des engagements contractuels. Autant d’infractions qui ont valu à Cooshna Sandeep (directeur général de Oma Logistics Sénégal), Émilie Suzanne Nabou Dépina (DG de Oma Sénégal), Joseph Barthélémy Diouf (DG de la société ETLS) et Mouhamadou Moctar Faye (conseiller juridique et fiscal) plusieurs allers-retours au parquet, au fil d’un dossier explosif mêlant fiscalité, douanes et représentations d’intérêts étrangers.







Ces derniers avaient mandaté le cabinet international Baker McKenzie pour assurer leur défense, notamment dans le cadre de leur contrat avec Mc Dermott Marine Construction Ltd, société au cœur du litige. Mais face à l’enlisement du dossier, c’est finalement la voie de la transaction douanière qui a été privilégiée.







D’après Libération, le paiement du milliard de FCFA a été décisif : la Douane a accepté la proposition, et le juge a immédiatement constaté l’extinction de l’action publique. Autrement dit, l’affaire est classée. Les dirigeants ont ainsi retrouvé la liberté hier, après plusieurs semaines d’incertitude et de pression judiciaire.