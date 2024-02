UASZ : les étudiants en ordre de bataille après la mort de Alpha Yéro Tounkara à l'UGB

Les étudiants prévoient une cessation des activités pédagogiques de 72 heures et une veillée nocturne ce lundi 12 février 2024 entre les Pavillons.

Parallèlement, elle souhaite exprimer son appel à la justice suite à la perte tragique de son camarade étudiant, Alpha Yéro Tounkara lors des récentes manifestations impliquant les forces de l'ordre.

Ces mesures sont prises dans le but de sensibiliser sur les préoccupations cruciales des étudiants et de mettre en lumière la nécessité impérieuse d'une réponse équitable face aux événements tragiques survenus récemment. Nous aspirons à ce que cette démarche serve de base pour instaurer un climat propice à l'éducation et à la sécurité des étudiants.

Enfin, la coordination réitère son engagement et sa détermination pour la cause estudiantine.