Troisième retour de parquet : Garde à vue prolongée pour les complices présumés de Boughazelli...

La garde à vue des six personnes arrêtées dans l’affaire du trafic présumé de faux billets incriminant le député Seydina Fall dit Boughazelli a été prolongée, a indiqué une source proche du parquet.







Le maître des poursuites soupçonne les six complices présumés du député apériste, au nombre desquels figurent le rappeur Guesthia et un ressortissant burkinabé, d'avoir utilisé la contrefaçon de signes monétaires. Le parquet, nous apprend-on, s'intéresse en particulier « aux conditions d’acquisition des billets noirs, trouvés par-devers les mis en cause ».



Ces derniers ont encore été déférés ce mercredi au parquet, a annoncé une source proche du dossier. Après, les mis en cause ont été autorisés « à retourner en garde-à-vue », en attendant un prochain déférement.



Les délits d’association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires et complicité pourront être visés et retenus contre Seydina Fall Boughazelli et Cie.