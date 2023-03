Transport /Camberene: l’AGEROUTE annonce la mise en circulation d’un pont dont les bretelles sont inachevées et déclenche la colère des usagers

Ils ont été nombreux a salué la mise en circulation du pont de camberene. Ce pont faut-il le rappeler est l’une des vieilles doléances des usagers , après celui de Technopole.



En effet il fallait parfois des heures pour faire le trajet Pikine -Camberene et Patte d’oie Camberene. Ainsi donc , la mise circulation de ce pont est une aubaine pour les usagers. Mais seulement voilà, comme très souvent l’Ageroute pêche dans la communication et pose plus de problèmes qu’elle est censée en résoudre.



En effet, si le pont, en vérité , est bien achevé, les bretelles en dessous ne le sont pas encore pas . Le pont n’est donc mis en circulation qu’en partie. Si pour quitter Patte d’oie , les usagers peuvent facilement emprunter le pont , pour ceux qui souhaitent se rendre vers la Patte d’oie, à partir de la sortie de l’autoroute vers le croisement de Camberene, il faut pour le moment, quitter l’autoroute à partir de Technopole. A défaut, une fois sous le pont les usagers sont obligés de passer par les maristes.



Seulement voilà, il faut se retrouver sous le pont pour se rendre compte qu’il faut ce grand détour pour rallier la Patte d’oie à cause d’une mauvaise communication de l’Ageroute. De la même manière, estiment les usagers , que la mise en circulation du pont avait été annoncée en grande pompe, de cette même manière ils estiment avoir le droit d’être informés de la fermeture des bretelles sous le pont. Cette situation a fini de causer une énorme déception et causer un grand carambolage sous le pont coté croisement Camberene le jour de son ouverture. Une meilleure communication aurait pu éviter ces désagréments.