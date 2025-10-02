Trahi par la boue : le dealer piégé par sa propre voiture

À Diogo, dans la région de Thiès, une affaire digne d’un scénario de film a conduit trois hommes devant le tribunal des flagrants délits. Selon les révélations de L’Observateur, un agriculteur du nom de A. Sène, domicilié à Lompoul, a vu son projet criminel s’écrouler à cause d’un simple embourbement de voiture.



Une transaction ratée



Tout commence à Thil, où A. Sène se rend en compagnie de son ami A. Bâ pour acquérir du chanvre indien. L’achat effectué, les deux hommes prennent la route de retour à bord de leur véhicule. Craignant les contrôles routiers, ils tentent d’échapper aux gendarmes. Mais le sort en décide autrement : la voiture s’embourbe en pleine brousse.



Le chauffeur de « clando » impliqué malgré lui



Pour se sortir de ce mauvais pas, Sène appelle à la rescousse un chauffeur de « clando », G. Niang, afin de procéder à un remorquage. Ce coup de fil, qui devait être une planche de salut, se transforme en piège fatal. Le raffut attire l’attention des gendarmes, qui arrivent sur les lieux. En procédant à la fouille du véhicule immobilisé, ils découvrent un sac contenant 5 kilogrammes de chanvre indien.



Arrestation et mise sous mandat de dépôt



Pris en flagrant délit, A. Sène, son ami A. Bâ et le chauffeur G. Niang sont immédiatement interpellés. Tous trois sont placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès, en attendant leur jugement.



Des versions divergentes devant le tribunal



Vendredi dernier, lors de leur comparution, A. Sène reconnaît avoir acheté la drogue avec son ami, mais affirme que c’était pour leur propre consommation. Il tente en outre de disculper le chauffeur, arguant que ce dernier n’avait été sollicité que pour les aider à sortir leur voiture de la boue.



Le Parquet ferme, le délibéré attendu



Le procureur de la République ne s’est pas laissé convaincre par ces explications. Il a requis deux ans de prison ferme contre les trois prévenus, estimant que l’association de malfaiteurs et la détention de chanvre indien étaient avérées. L’affaire a été mise en délibéré et le verdict est attendu pour le 3 octobre.