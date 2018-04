Tournée PSE à Bakel : Le volet agricole mis en exergue.

Le département de Bakel a reçu la visite du ministre en charge du Pse, Cheikh Kanté, le vendredi 27 avril 2018.

La région de Tambacounda, notamment le département de Bakel, compte aujourd'hui une exploitation rizicole de 206 hectares. Un projet implanté dans le cadre du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (PRACAS) qui est le volet agricole du Pse. Avec un coût 1.6 milliards, cette exploitation rizicole vient apporter une réponse pertinente à l'objectif de l'autosuffisance alimentaire en riz au Sénégal. Recevant le docteur Cheikh Kanté dans les locaux de la mairie de Bakel, les populations ont réitéré leur engagement derrière la plateforme de l'émergence, non sans manquer d'énumérer leurs doléances diverses. La visite a été bouclée dans le centre ville de Bakel avec le ralliement de l'association Adeba « Agir pour le développement de Bakel » avec Ladji Boubou Diabira. Un ralliement de plus 600 producteurs à la cause de Cheikh Kanté en perspective de la présidentielle de 2019.