Touba Toul (Thiès) : "Ánd Süqali Sunu Gox" liste les maux de sa commune.

Apparemment rien ne va à Touba-Toul classée 413ème commune sur les 537 communes du Sénégal. Pénurie d'eau dans plusieurs villages, un taux de couverture d'électricité de moins de 30% au moment où le taux national dépasse les 80% et atteint 100% dans dans d'autres localités, dans le domaine de la santé seulement 6 postes de santé couvrent les 96 villages et hameaux de ce terroir qui compte plus de 55 000 habitants, l’accès à des infrastructures routières pour désenclaver certaines zones, l’accès à une éducation de qualité et à une formation qualifiante, financements pour les femmes et les jeunes pour leur autonomisation, le problème du foncier dont la gestion est très nébuleuse au vu et au su de tous, un manque criard d’infrastructures de développement, entre autres sont les préoccupations des toubatoulois.



Face à toutes ces difficultés, le mouvement "Ánd Süqali Sunu Gox" invite la jeunesse à se départir du diktat des leaders politiques et de s’engager pour le développement exclusif de leur localité. Pour relever les défis et enclencher une nouvelle dynamique, les membres dudit mouvement comptent sur un sursaut patriotique des jeunes pour changer la donne.