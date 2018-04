Thiès/Profanation : Une jambe déposée sur une tombe au cimetière Madoki

La profanation des tombes refait surface ! Ce Vendredi, c’est l’émoi et la consternation au quartier Grand Thiès. Motif ? Les populations ont découvert une jambe enveloppée dans un sachet sur une tombe dans le cimetière de Madoki.

« Je suis revenu de la prière et j’ai vu qu’il y avait beaucoup de gens devant le cimetière. C’est après qu’on m’a dit qu’on a profané la tombe d’une dame qui se trouve être ma tante, car M. Dièye était la femme de mon père, renseigne notre interlocuteur ».

Le gardien du cimetière quant à lui dégage toutes ses responsabilités sur cet acte de vandalisme perpétré.

Les populations très remontées, exigent que les auteurs de cet acte barbare soient retrouvés et traduits en justice.

A signaler que la police s’est déjà rendue sur place.