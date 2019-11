Thiès-Mbour 4 / Bradage d'un espace vert : Trois jeunes mis sous mandat de dépôt, l'administration pointée du doigt

Le feu couve au quartier Mbour 4 de Thiès. En effet, à l'origine de ce courroux entre populations et administrations centrale et territoriale qui seraient impliquées, le dernier espace vert situé sur la route de Mbour a été octroyé aux sieurs A.C.Diop et M.S. Sow, tous deux des marabouts.



Trois jeunes Seydina Omar Savané, Siaka Sané et Abdou Khadre Diémé ont été interpellés dimanche dernier et mis sous mandat de dépôt. Le collectif des habitants de Mbour4 a fait face à la presse pour dire non face à ce qu'il considère comme une injustice.

Selon le président du mouvement "ENSEMBLE" et résidant au quartier Mbour 4, le juge Ibrahima Dème, l'arrestation de ces jeunes est comme "une prise d'otages".

Parce que, fait-il noter, ces jeunes ont été arrêtés sous peine de demander aux populations de remettre la clôture en état. "Cette affaire a démontré la faillite de l'administration, la faillite des collectivités territoriales et enfin la faillite de la justice", déclare-t-il.



Avant de regretter :"si on est dans un pays où les populations sentent qu'ils ne peuvent pas avoir recours à la justice pour régler leurs problèmes, les populations auront tendance à utiliser d'autres voies de droit et la responsabilité de l'État est engagée".



Cependant, le collectif des habitants de Mbour 4 compte aller en vitesse supérieure et prévoit de faire une autre sortie ce samedi 23 novembre 2019. Selon le coordonnateur de Aar Li Niu Bokk, Saliou Ndiaye, "nous sommes tous prêts à aller en prison et nous allons faire face!"