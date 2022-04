Thiès : Le collège des femmes revient en force en réunissant les apéristes lors d'une conférence religieuse.

En ce mois de Ramadan, le Collège des femmes de l'Alliance pour la république (APR) a organisé une conférence religieuse dans le cadre de sa massification pour mieux affronter les échéances futures. Presque tous les grands responsables de la mouvance présidentielle ont pris part à cette conférence qui a eu pour parrains, Augustin Tine et Mor Guèye Sope Naby.



La coordonnatrice du collège des femmes, Marième Diop Sylla, a saisi l'occasion pour remercier les deux parrains et responsables politiques de la mouvance présidentielle avant de prier pour la réussite des projets du Président Macky Sall pour le Sénégal, surtout pour ces prochaines législatives.



Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, pour sa part, a magnifié le leadership de Marième Diop et cette dynamique des femmes de l'APR dans la cité du rail. Cette conférence animée par Oustaz Idrissa Gaye avait pour thème : "La paix dans l'Islam." Oustaz Idrissa Gaye est revenu sur l'importance de cultiver la paix entre les uns et les autres pour la stabilité du pays.