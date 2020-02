Thiès : L'entrepreneuriat rural au cœur des priorités du Provale-Cv

Dans le cadre de la valorisation des eaux et du développement agricole dans la région de Thiès et dans les Niayes, un Comité régional de développement (Crd) sur le Projet pour le développement des chaînes de valeur (Provale-Cv) s’est tenu à Thiès. L'objectif étant de contribuer à asseoir une croissance économique forte, inclusive et durable pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Le coût du financement qui est estimé à 80 milliards de francs Cfa, est réparti dans huit régions (Thiès, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Sédhiou, Kaolack, Kolda et Ziguinchor). Les 11 % du financement (8 milliards francs Cfa) sont destinés à la région de Thiès, pour la réalisation de cent projets sur les huit cent prévus. À terme, ce projet qui promeut l'entrepreneuriat rural permettra de créer vingt huit mille emplois et cinq mille petites et moyennes entreprises.