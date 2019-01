Thiès : L'alliance des religieux de l'émergence rend visite au Dr Pape Amadou Ndiaye

Les chefs religieux de "Are" poursuivent leur traditionnelle visite chez les responsables politiques de la mouvance présidentielle basés à Thiès. Après avoir été reçus par certains d'entre eux, ils ont rendu visite à l'un des ténors de cette organisation politique, en l'occurrence le Docteur Pape Amadou Ndiaye. Ce dernier a saisi cette occasion pour lancer un appel à l'ensemble des hommes politiques pour la sauvegarde de l'unité nationale et les valeurs culturelles et pour le maintien de la paix sociale...