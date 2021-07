Terrorisme : « Nous coopérons avec le Sénégal avec des patrouilles mixtes au niveau des frontières…nous devons travailler ensemble pour être au niveau de la menace… » (Ambassadeur sortant RIM)

Phénomène mondial, le terrorisme touche toute la sous-région. La Mauritanie et le Sénégal qui en sont pour le moment préservés, doivent cependant travailler ensemble pour être au niveau de la menace.



« En ce qui nous concerne, nous avons une stratégie de lutte contre le phénomène. Nous avons plusieurs frontières avec le Mali, le Sénégal et aussi l’Algérie et le Sahara Occidental. Mais aussi une ouverture maritime de plusieurs centaines de kilomètres, nous avons donc élaboré une stratégie avec des groupes spéciaux d’intervention. La stratégie a porté ses fruits, depuis 10 ans aucun acte au niveau de la Mauritanie n’a été enregistré », a expliqué SEM Cheikhna Ould Nenni, Ambassadeur sortant de la République Islamique de Mauritanie au Sénégal.



« Nous coopérons avec le Sénégal avec des patrouilles mixtes au niveau des frontières et des manœuvres entre la marine nationale et celle sénégalaise, sont effectuées pour sécuriser la station de gisement gazier », a-t-il indiqué.