Tensions suite au Report: Serigne Modou Bara Dolly cogne les chefs religieux qui critiquent , indirectement, Serigne Mountaqa et accuse de trahison les….

Que des chefs religieux de Touba se mettent à interpeller , directement ou indirectement, le Khalife sur son supposé« silence » face aux tensions politiques nées de la décision du Président Sall de reporter l’élection présidentielle, l’agace à plus d’un titre . Serigne Modou Barra Dolly Mbacké n’a pas aimé la sortie de chefs religieux à travers des déclarations ou par le biais de mémorandum signés par les intéressés. Et c’est clairement qu’il le dit . « Cette manière de procéder signifie que les auteurs ne respectent pas Serigne Mountakha et piétinent à souhait son statut de khalife Général ». Le leader politique de s’imposer en bouclier estimant , par ailleurs, que certains d’entre eux , ne devraient même pas avoir la posture au vu de leur rang et statut dans Touba. Aux politiques, de l’intérieur de l’Apr ou du dehors, il se plaira d’utiliser un vocabulaire assez accablant. Certains seront traités de traîtres et d’autres d’opportunistes.