Casamance : un an après le dépôt des armes, la faction Diakaye marche pour la paix...

Dans le conflit armé en Casamance, le 13 mai 2023 marque le dépôt historique des armes par 250 ex-combattants de la faction de Diakaye établie dans le département de Bignona.

Cet acte symbolique est à la fois historique et le résultat des accords signés entre la faction Diakaye dirigée par le commandant Fatoma et l'État du Sénégal. Un an après, ce pas de géant salué par plus d’un, a été commémoré par une marche pacifique dans les artères de la commune de Ziguinchor.

En effet, ont pris part à cette marche, des jeunes, des personnes âgées, des ex-combattants, des membres de la société civile, des autorités administratives et locales, témoignant de l'importance accordée à ce processus de paix.

Le gouverneur Mor Talla Tine, marchant aux côtés des initiateurs, a souligné " l'importance de la paix pour le développement économique et social de la région et du pays tout entier".

La marche a également été l'occasion pour Mme Elie Sophie Sagna, responsable du collège des femmes de la Coscpac, de faire appel aux nouvelles autorités pour qu'elles poursuivent les efforts de consolidation de la paix en Casamance. Elle a rappelé ‘’l'importance de la réalisation des points d'accord de l'engagement signé conformément aux accords de paix de l'acte 3 du 13 mai, notamment le désenclavement, la construction d'infrastructures sociales de base, l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi que le renforcement de la sécurité et la prise en charge des populations déplacées et réfugiées.’’