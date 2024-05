Retour au bercail : Amadou Ba prévoit une sortie publique dans la semaine.

Amadou Ba, ancien premier ministre et candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar à la dernière élection Présidentielle au Sénégal, est rentré à Dakar depuis lundi 13 mai, après un séjour à Paris.

Sa première sortie publique est prévue cette semaine, lors d’une conférence de presse où il abordera son avenir politique pour les cinq prochaines années.



Cette information a été confirmée par Amadou Sarr, ancien Directeur Général de la DER (Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes), qui a précisé que malgré sa défaite, Amadou Ba, avec 35% des voix, occupe désormais le statut de premier opposant au Sénégal. Selon M. Sarr sur Rfm, Amadou Ba compte jouer pleinement ce rôle en étant un opposant républicain, axé sur la proposition de solutions pour le bien-être des populations.



Quant à la question de savoir si Amadou Ba continuera à opérer au sein de l’Alliance pour la République (APR) ou en dehors, Amadou Sarr a souligné que l’essentiel est qu’il assume pleinement son rôle d’opposant et rassemble les partisans au-delà de l’APR.



Amadou Sarr a rappelé que de nombreux électeurs qui ne sont pas membres de l’APR ont soutenu Amadou Ba lors des élections, et il doit donc chercher à unir ces forces pour être un opposant républicain efficace face aux nouvelles autorités, le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko, rapporte dans sa livraison de ce 15 mai, le quotidien Verdict.