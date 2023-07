Télécommunication : AXIAN TELECOM désormais détentrice de 80% dans l’entreprise FREE

AXIAN Telecom a signé un accord en vue d’acquérir une participation supplémentaire de 40% dans ses activités au Sénégal (« Free au Sénégal »). A l’issue de la transaction, AXIAN Telecom détiendra désormais une participation de 80% dans l’entreprise, ce qui lui permettra de contrôler et de consolider financièrement les activités de Free au Sénégal. La transaction est soumise à l’approbation des autorités compétentes au Sénégal.







Hassanein Hiridjee, président d'AXIAN Telecom, qui s’est réjoui de cet investissement supplémentaire, dira à ce propos: « Nous sommes ravis d’avoir conclu cette transaction qui nous donnera le contrôle de Free au Sénégal, et nous permettra de consolider ses activités au sein du groupe AXIAN Telecom. Nous remercions nos partenaires pour leur rôle essentiel dans le développement de Free au Sénégal depuis 2018 et pour leur soutien à cette transaction. Cet investissement supplémentaire reflète notre confiance continue dans l’économie florissante du Sénégal et accroît notre présence sur les marchés ouest-africains. Parallèlement à l’engagement fort de tous nos collègues au Sénégal, nous continuerons à dynamiser l’écosystème des télécommunications du Sénégal, en mettant l’accent sur le déploiement de technologies de pointe et la garantie d’une meilleure expérience pour les particuliers et les entreprises ».



AXIAN Telecom est un fournisseur de services de télécommunications panafricain présent dans neuf marchés par l’intermédiaire de ses filiales en Tanzanie, à Madagascar, au Togo, en Ouganda, en République Démocratique du Congo (RDC), au Sénégal, à la Réunion, à Mayotte et aux Comores. Le groupe opère sur trois segments d’activité, fournissant des services mobiles et fixes ainsi que des infrastructures numériques et des services financiers mobiles.





C’est le 7ème opérateur mobile d’Afrique avec plus de 36 millions de clients, et s’est développé à travers des acquisitions et des investissements ambitieux dans les réseaux télécoms depuis 2015.