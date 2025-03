Tambacounda/Goudiry : l'imam derrière les barreaux pour escroquerie et charlatanisme , 15 millions évaporés

C’est une affaire qui secoue la communauté de Sinthiou Diaobé 2, dans le département de Goudiry. Un maître coranique, imam respecté de son village, a été condamné à trois ans de prison ferme pour escroquerie et charlatanisme. Selon L’Observateur, Ibrahima Sy a reconnu avoir extorqué 15 millions de FCFA à un opérateur économique en lui promettant une guérison miraculeuse.



Une amitié transformée en piège financier



Tout commence au marché hebdomadaire de Kothiary, où Amadou Ndao, un commerçant de Koulor, fait la connaissance de l’imam. Ce dernier, paré de son statut de maître coranique, gagne rapidement la confiance de l’homme d’affaires. Au fil du temps, une relation de proximité s’installe.



Mais derrière cette apparente amitié se cache une véritable manipulation. Se sachant malade, Amadou Ndao confie son désir de guérison à l’imam. C’est là qu’Ibrahima Sy lui fait miroiter une solution divine : des prières et des pratiques mystiques qui, selon lui, viendraient à bout de son mal. Séduit par ces promesses, l’opérateur économique tombe dans le piège.



Un pacte ruineux : 15 millions évaporés



Convaincu par le discours du religieux, Amadou Ndao commence à sacrifier ses biens. Il vend son troupeau de 183 moutons, ainsi que d’autres possessions de valeur, amassant ainsi 6 millions de FCFA qu’il remet à l’imam. Mais la spirale infernale ne s’arrête pas là.



D’autres versements suivent, dont des transferts via l’application Wave, des montants supplémentaires en espèces et même une moto neuve d’une valeur de 445 000 FCFA. En tout, 15 millions de FCFA disparaissent dans ce marché de dupe. Devant le tribunal, l’opérateur économique a détaillé cette descente aux enfers, affirmant avoir en sa possession toutes les preuves de ces transactions.



Face à ces accusations, l’imam n’a pas cherché à se défendre. Tête baissée, il a reconnu les faits, admettant avoir « prodigué des prières » pour tenter de guérir son bienfaiteur.



Une justice sans clémence



Le parquet, implacable, a requis trois ans d’emprisonnement ferme contre le prévenu. Dans son verdict, le tribunal de Tambacounda a suivi ces réquisitions à la lettre : Ibrahima Sy a été reconnu coupable d’escroquerie et de charlatanisme et condamné à trois ans de prison ferme.



Mais ce n’est pas tout. La justice a également ordonné le remboursement intégral des 15 millions de FCFA à la victime, un montant qui risque d’être difficile à récupérer.



Un choc pour la communauté



L’affaire a créé une onde de choc dans le village de Sinthiou Diaobé 2. Comment un imam, censé être un guide spirituel, a-t-il pu abuser de la confiance de ses fidèles à un tel niveau ? Dans cette localité où la foi occupe une place centrale, cette condamnation soulève de nombreuses questions sur l’influence de certaines figures religieuses et les dangers des pratiques mystiques à des fins lucratives.



Désormais derrière les barreaux, Ibrahima Sy incarne un paradoxe troublant : celui d’un homme de foi tombé dans le piège de la cupidité. Pendant ce temps, Amadou Ndao, dépouillé et meurtri, ne peut que constater l’ampleur du préjudice subi. Une leçon amère sur la confiance et les faux espoirs.