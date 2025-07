TOUBA/ Le député CheikhThioro Mbacké a promis à Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaindé Fatma de retirer sa plainte contre Moussa Mbaye

Dans un geste remarquable pour sa portée apaisante, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé semble avoir obtenu le retrait de la plainte déposée par le député Serigne Cheikh Thioro Mbacké contre le jeune leader politique Moussa Mbaye. C’est sur sa propre page Facebook que Cheikh Abdou Lahad Mbacké a partagé la nouvelle, révélant les coulisses d’un échange fraternel et d’une médiation réussie ayant abouti à une promesse claire et nette.



« Je viens de raccrocher avec mon jeune frère le Président Serigne Cheikh Thioro Mbacké. Je lui ai demandé de bien vouloir retirer par mansuétude sa plainte déposée contre Moussa Mbaye. Il a bien voulu accorder une suite favorable à ma requête et a promis de la retirer », peut-on lire dans son message. Un témoignage qui met en lumière la volonté des leaders religieux et politiques de Touba de privilégier le dialogue et la cohésion sociale.



Cheikh Abdou Lahad Mbacké rappelle que « Ce qui nous unit à Touba doit rester plus fort que la politique, quelle que soit l’adversité » soulignant la primauté de la fraternité et du respect mutuel dans la cité sainte. Il n’a pas manqué de remercier le député pour son esprit d'ouverture, tout en appelant les acteurs politiques à la retenue et à bannir les propos déplacés partout et tout le temps .



Malgré le retrait annoncé, Moussa Mbaye est toujours attendu devant le tribunal de grande instance de Diourbel, dans le cadre d’une procédure pour flagrants délits. L’évolution judiciaire de l’affaire reste donc à surveiller dans les prochains jours.



Dans ce contexte, l’appel à la paix de Cheikh Abdou Lahad Mbacké intervient à un moment crucial, alors que la communauté se prépare pour le Magal, événement religieux d’envergure à Touba. « Safaruk jamm », dit-il, en référence à un pèlerinage spirituel sous le signe de l’harmonie et de la paix . Affaire à suivre …