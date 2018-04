TOUBA - L'Apr dresse une partie du bilan de la révision exceptionnelle des listes électorales

Responsable politique de l'Apr de Touba, Khadim Sylla, chargé de dresser une partie du bilan des activités menées par son parti dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales, est catégoriquement optimiste.

Pour lui, un travail suffisamment performant à été fait. Ce qui laisse augurer, selon lui, un taux de participation important à la prochaine Présidentielle de 2019 dans la cité religieuse et au profit de candidat Macky Sall.



'' Nous nous sommes réunis pour faire le bilan du travail accompli lors de la révision exceptionnelle des listes électorales. Dans un premier temps, nous avons essayé de trouver des pièces d'état civil à plus de 3 000 militants qui n'en disposaient pas. Dans un second, nous nous sommes attelés à former tous ces militants dans la pratique du vote après les avoir encadrés, mobilisés et acheminés vers les commissions pour procéder à leurs inscriptions sur les listes électorales. D'ailleurs au dernier jour nous étions dans les commissions jusqu'à 00h ''.



Khadim Sylla de relever, en passant, le soutien non négligeable de leaders politiques. ''' Nous ne pouvons pas ne pas noter l'apport considérable du député Sadaga dont le soutien financier et logistique a été plus que consistant. Lui aussi mériterait d'être soutenu pour tout ce qu'il fait pour les associations de femmes et les quartiers périphériques de la cité ''. Note interlocuteur d'ajouter que la coalition Présidentielle '' avait besoin d'abattre ce travail pour sortir la tête de l'eau. Nous n'avons pas besoin des querelles infantiles et fratricides comme celles tout le temps enregistrées... ''