THIÈS : Arrestation d'un présumé voleur d'enfant

C’est la panique auprès des populations avec les affaires du jeune talibé décapité à Touba et celle de la petite fillette violée et tuée à Petit Mbao. A preuve hier, un présumé voleur d’enfant a été arrêté à Thiès, plus précisément au quartier Keuri Kao.

Selon des témoins, l’individu, d’un âge assez mûr, a été pris en flagrant alors qu’il tentait d’aborder une fillette de 9 ans. Dans tous les cas, le temps que l’enquête dise ce qui est vrai et ce qui est faux, il faut retenir que le gars a échappé à une mort certaine avec l’intervention du chef de quartier qui l’a remis à la Police. Pour vous dire qu’il allait être purement et simplement lynché.