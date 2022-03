Suppression du guichet unique : L'ACSIF crie au scandale et vilipende la CBAO.

Suite et pas fin du bras de fer entre la CBAO et ses employés dans le cadre de la mesure prise par les dirigeants de cette banque instaurant la suppression du guichet unique. En effet, le combat engagé jusque-là par les employés s’est intensifié avec l’entrée en jeu de l'association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF). À l’occasion d’un sit-in tenu ce matin devant les locaux de la banque CBAO située à l’avenue Jean Jaurès de Sandaga, l’ACSIF dénonce une mesure scandaleuse.



« La CBAO a pris une mesure scandaleuse, antipopulaire. Il n'est pas question de supprimer le guichet unique. Car c'est un procédé qui aide les usagers à faire des opérations dans n'importe quelle agence de la CBAO. Aujourd'hui avec la suppression du guichet unique, aucun client ne fait une opération par chèque dans une agence autre que l'agence dans laquelle il a ouvert son compte. Ce qui est une forfaiture et nous ne l'accepterons pas », dénonce vigoureusement Famara Ibrahima Cissé, le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières.



Ainsi, le président de l’ACSIF invite l’État du Sénégal à prendre ses responsabilités, ainsi que les usagers de ces banques. « Aujourd'hui, il appartient aux usagers de la banque de casser cette mesure. Il faudrait que l’État prenne ses responsabilités car nous avons alerté la direction générale de la CBAO qui n'a pas voulu réagir à cette forfaiture. Le peuple doit être debout et plus fort car ces banques sont en train de ruiner les populations pour s'enrichir... »