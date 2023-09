Supposée arrestation de deux bébés : “Si Alioune Tine est de bonne foi, et qu’il est vrai qu’il parle pour l’intérêt général et sans parti pris, il doit reconnaître son erreur et présenter des excuses publiques.” (MJ)

À la suite de publications sur les réseaux sociaux en date du 28 Septembre 2023, le Sieur Alioune Tine a prétendu que 2 bébés : Awa Coly et Cheikh Atab Coly âgés respectivement de dix (10) mois et deux (2 ans) ont été placés sous mandat de dépôt pour contraindre le Sieur Ousmane Fall responsable de Pastef Colobane et Atab Bodian à se rendre. À la suite de publications sur les réseaux sociaux en date du 28 Septembre 2023, le Sieur Alioune Tine a prétendu que 2 bébés : Awa Coly et Cheikh Atab Coly âgés respectivement de dix (10) mois et deux (2 ans) ont été placés sous mandat de dépôt pour contraindre le Sieur Ousmane Fall responsable de Pastef Colobane et Atab Bodian à se rendre.

Dans une note rendue publique, le ministère de la justice estime que "ces allégations d'Alioune Tine sont fausses et témoignent d'une méprise totale des faits." D'après le ministère de la justice, les membres de la famille Bodian à savoir : Atab Bodian, Moussa Bodian, Ada Fatou Seck Bodian, Omar Diédhiou, Khady Diémé, Aramata Djiba (mère de Cheikh Atab Coly et Awa Coly), respectivement Père, fils, Fille, neveux et belles filles d'Atab Bodian sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentat et complot contre l'autorité de l'État, provocation directe à un attroupement armée, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, fabrication et détention d'arme sans autorisation administrative préalable.



Ousmane Fall, responsable Pastef Colobane, Professeur au lycée Delafosse est également recherché et poursuivi pour les mêmes faits par le juge d’instruction en charge du deuxième cabinet et d’ailleurs un mandat d’arrêt a été requis à son encontre.