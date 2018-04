Suivi-évaluation : SENEVAL promeut les évaluateurs émergents

L’Association Sénégalaise d’Évaluation (SENEVAL) a tenu ce samedi 28 avril au Centre de Recherche Ouest-Africain, un atelier consacré à l’exercice de son programme d’activité de l’édition 2017. Par le biais du groupe thématique des évaluateurs émergents (GT-Ee), un programme structuré de six mois sur le renforcement des capacités des évaluateurs émergents a permis de former une vingtaine de jeunes dans le domaine du mentorat, du coaching et de la formation. Des activités qui ont contribué au développement personnel et professionnel des acteurs politiques et praticiens de l’évaluation, mais aussi à apporter l’appui méthodologique et l’échange dans le domaine du suivi et de l’évaluation afin de les booster pour la réalisation de leur projet professionnel respectif. En outre, un concours de rédaction de mini-articles et de confection de Posters a été lancé en décembre dernier afin d’encourager les évaluateurs émergents à s’intéresser davantage à la recherche-action dans le domaine de l’évaluation et à la diffusion de leurs travaux. Pour Abdou Karim Lo, Président de l’Association Sénégalaise d’Évaluation (SENEVAL), l’évaluation des politiques publiques est un impératif pour un État de droit dans la mesure où il permettrait d’avoir une connaissance parfaite de l’efficience et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes élaborés au cours d’une période déterminée. Au cours de cet atelier, des prix ont été décernés aux meilleurs rédacteurs de mini-articles et aux meilleurs confectionneurs de Posters pour les inciter à prendre goût à la culture et la pratique de l’évaluation.