Sphère ministérielle Diamniadio : une première année d’exploitation, placée sous le signe de la modernité pour la sphère ministérielle du premier arrondissement de Diamniadio du développeur Envol Immobilier.

La Sphère Ministérielle de Diamniadio, une des réalisations du PSE, célèbre sa première année d’activité. La première sphère, sur les trois que compte le Pôle urbain de Diamniadio, est issue d’un partenariat public-privé entre l’État du Sénégal et Envol Immobilier.

Démarrée en 2016, l’infrastructure a été livrée le 2 mai 2018. L’ouvrage est considéré comme un véritable succès, du fait de sa réalisation en un temps record, à savoir sept mois d’avance sur le délai contractuel, de l’expertise avérée et des capacités techniques dont Envol Immobilier a fait montre.



Pour rappel, sur 3,5 ha se dressent 4 immeubles R+8, avec une architecture futuriste, un parking sous-terrain de 1 ha et des parkings à ciel ouvert, pour une capacité de près de 1000 places. Cet ensemble est entouré d’un réseau de voirie goudronné avec des espaces verts.

La sphère est dotée d’un système intelligent comportant la téléphonie IP, l’internet haut débit, la vidéo surveillance, le système d’alarme et d’un système intégré de contrôle d’accès et de sécurité.



Un an après son inauguration, Envol Immobilier assure l’exploitation de l’ouvrage qui abrite plus de 760 personnes logées dans 3 bâtiments, en mettant à la disposition des fonctionnaires et usagers un environnement de travail en adéquation avec les besoins de leur métier dans un souci de respect des normes en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, de maîtrise des coûts et d’amélioration de la qualité des services.



De surcroit, 19 agents d’accueil et 70 techniciens de surface sont déployés sur le site par Envol Immobilier pour assurer l’accueil, l’orientation et la propreté des lieux au profit des fonctionnaires et des 11 000 visiteurs déjà enregistrés sur place.



L’exploitation technique du site est assurée par une équipe de 20 personnes dirigée par un Directeur d’exploitation et de maintenance. Cette équipe a mis en place un système de gestion des réclamations clients qui a déjà reçu et traité 1200 requêtes, entre Juin 2018 et Mars 2019.







En dépit des inquiétudes initiales sur la distance Diamniadio – Centre-ville de Dakar, qui abritait l’essentiel des services de l’État, le souhait des autorités de décongestionner la capitale, de déployer l’administration sur un nouveau site moderne et fonctionnel et de territorialisation des politiques publiques se matérialise. En effet, entre juin et juillet 2018, l’agence de gestion du patrimoine bâti de l’État (AGPBE) a réussi le déménagement et l’installation des Ministères de l’Agriculture et de l’Équipement rural le 14 juin 2018, de l’Élevage et de la Production animale le 15 juillet 2018, et de la Pêche et de l’Économie maritime le 23 juillet 2018 à Diamniadio. Par ailleurs la société Dakar Dem Dikk assure le transport des agents et usagers avec la mise en place de navettes de bus.



Le Président Macky Sall voulait une infrastructure fonctionnelle et capable d’abriter des manifestations d’envergure. A ce propos, un Conseil des ministres s’est tenu le jour de l’inauguration, ainsi que le conseil interministériel sur l’élevage le 2 août dernier sous la présidence du Premier ministre. Depuis son inauguration, s’y tiennent des rencontres nationales et internationales, notamment en septembre dernier le sommet AfricaRice qui a regroupé plus de 50 États ainsi que leurs représentants officiels. Des chefs d’États qui ont visité la sphère, envisagent de reproduire le même modèle dans leur pays.



Le président de la République souhaitait également que le complexe soit un lieu de vie afin d’offrir toutes les commodités aux agents qui y travaillent. C’est chose faite avec un restaurant qui a préparé 22 000 déjeuners et 8000 petits déjeuners depuis son ouverture, une salle de sport, une banque, des salles de prières, ainsi qu’une garderie.



La Sphère ministérielle du premier arrondissement est un projet majeur du PSE, notamment en lien avec l’orientation pour une administration efficace, efficiente et performante du Chef de l’État. Sa construction ainsi que son exploitation constituent une réussite au bénéfice des populations sénégalaises.